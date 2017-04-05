Антикорупційний комітет ВР оголосив новий конкурс на посаду аудитора НАБУ

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні профільного комітету.

За словами голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва, заявки для участі в новому конкурсі прийматимуться до 3 травня.

"Вимоги виписані в законі... Рішення оприлюднити на сайті комітету, в "Голосі України" і, як зазвичай, повідомити закордонні представництва держав, які надають технічну допомогу Україні у сфері протидії корупції", - сказав він.

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Соболєв також нагадав, що в конкурсі можуть брати участь "громадяни усіх держав, які мають досвід роботи в міжнародних закордонних судах, прокуратурі або органах обвинувачення і слідства".

Крім того, Соболєв зазначив, що, наскільки йому відомо, уряд планує ухвалювати рішення щодо призначення свого представника до складу комісії з аудиту НАБУ після Великодня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та БПП, не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього профільний антикорупційний комітет ВР заявив про намір оголосити новий конкурсний відбір кандидатур на посаду представника парламенту до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ.