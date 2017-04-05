Антикорупційний комітет Ради зацікавився роботою НАЗК

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції 21 квітня проведе засідання щодо роботи Національного агентства із запобігання корупції та щодо змін до антикорупційного законодавства. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання антикорупційного комітету оголосив його голова Єгор Соболєв.

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“На цьому засіданні разом із громадськістю підготувати потрібні рішення і ухвалити їх вже на наступному засіданні комітету”, - сказав Соболєв.

Він додав, що пропонують запросити усі необхідні для такого засідання документи.

Як повідомляв УНІАН, Єдиний реєстр електронних декларацій минулого тижня не працював кілька днів. Посадові особи скаржилися, що не могли вчасно подати свої декларації. Разом з тим керівник НАЗК Наталія Корчак заявляла, що подасть до суду на державне підприємство «Українські спеціальні системи» (УСС) за неякісне виконання обов'язків адміністратора системи електронного декларування.