Голова Одеської ОДА задекларував понад 22 мільйони доходів, дорогі годинники та елітні авто

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік, задекларувавши понад 22 млн грн доходів, а також цінні годинники й іномарки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в електронній декларації мера, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, голова Одеської ОДА, перебуваючи на посаді директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів», у 2016 році отримав зарплату в розмірі 723,87 тис. грн і 48,304 тис. грн у вигляді компенсації витрат на відрядження. У вигляді готівки він задекларував 47 тис. євро.

Степанов також зазначив, що отримав близько 2,403 млн грн у вигляді відсотків від вкладів у «Ощадбанку», а в банку «Південний» - 1,458 тис. грн.

Доход від відчуження цінних паперів і корпоративних прав юридичній особі (BPB Holdings LLC (США) станвив більш як 19,637 млн грн.

Згідно з декларацією, у голови ОДА в «Приватбанку» розміщено близько 21,23 тис. грн, близько 2,3 тис. євро і 41 дол, а в «Ощадбанку» - більш як 5,596 млн грн, 807,486 тис. дол і 25,537 тис. євро, в «Південному»» – близько 8,43 тис. грн і 2.62 тис. дол.

У графі «Кошти, позичені третім особам» значиться ТОВ «Едьюгет» - 3,65 млн грн.

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Степанов зазначив, що володіє 61% акцій (2,44 млн грн) ТОВ «Республіканський правовий союз», 40% (51,144 тис. грн) компанії IP Development Group OU (Естонія).

Він також задекларував наручні годинники Rolex, Breguet, Piaget картину авторства Анатолія Криволапа, а також придбаний у 2015 році майже за 2,726 млн грн автомобіль Land Rover (2014 року випуску).

Степанов заплатив у 2016 році до держбюджету 255,867 тис. грн військового збору, понад 3 млн грн, інших податків, а також придбав аксесуар в Україні за 125 тис. грн.

В декларацію внесена також дружина Степанова. У 2016-му вона отримала зарплату більш як 85,6 тис. грн в Інституті нефрології НАМН України, працюючи за сумісництвом в НМУ ім. Богомольця – майже 4,9 тис. грн. У вигляді процентів від вкладів у «Приватбанку» – 941 грн., в «Ощадбанку» – 1,121 млн грн, у вигляді подарунка від чоловіка (подарунок корпоративних прав) 250 тис. грн.

Дружина Степанова володіє 60% (76,716 тис. грн) компанії IPDevelopment Group OU, 50% (250 тис. грн) ТОВ «Едьюгет», 33% (11,352 тис. грн) ТОВ «Спецагротех» (Донецьк).

Має автомобіль Lexus GX460 2013 року випуску (придбаний за 840 тис. грн), дві квартири в Києві площею 340,9 кв. м і в Донецьку площею 23,2 кв. м.

Є власницею двох пар годинників – Breguet і Rolex, Girard-Perregaux, має ювелірні прикраси з дорогоцінних металів і каменів – перстні з діамантом, підвіски марок Mauboussin, Cartier і Van Cleef & Arpels, сережки Van Cleef & Arpels, каблкучки Cartier тощо, а також – дві шуби марок Marco&Vanoll і Loro Piana.

Як готівку Наталія Степанова задекларувала 96 тис. дол., як проценти від банківських вкладів вона отримала 183,5 тис. грн («Ощадбанк»). На її рахунках розміщено у «Приватбанку» – 17,957 тис. грн, близько 5 тис. дол. і майже 16,6 тис. євро, в «Ощадбанку» - майже 7,13 млн грн і 13,601 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня президент України Петро Порошенко представив Максима Степанова як голову Одеської ОДА.