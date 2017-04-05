Тіллерсон 12 квітня в Росії обговорить ситуацію на Донбасі та виконання "Мінську"

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон 12 квітня відвідає Росію для обговорення ситуації на Донбасі та виконання Мінських угод.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.

"Секретар відвідає Москву (Росія) 12 квітня, де він зустрінеться з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та іншими російськими посадовцями, щоб обговорити Україну, контртерористичні заходи, двосторонні відносини та інші питання, включаючи Північну Корею та Сирію", - йдеться у заяві.

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При цьому відзначається, що цей візит є частиною зусиль щодо підтримання прямих каналів комунікації з російськими високопосадовцями. Разом з тим сказано, що візит спрямований на те, щоби пересвідчитись, що позиція США чітко доведена до відома РФ, в тому числі щодо наступних кроків у виконанні Мінських угод.

Перед Росією Тіллерсон 9-11 квітня відвідає Італію для зустрічі голів МЗС країн "Великої сімки".

Як повідомляв УНІАН, сенатори США закликали Тіллерсона під час візиту до РФ зустрітися з демократично налаштованими активістами.