Сенатори США закликали Тіллерсона під час візиту до РФ зустрітися з місцевими активістами – ЗМІ

Сенатори Марко Рубіо (Республіканська партія) та Джин Шахін (Демократична партія) закликають секретаря Державного департаменту США Рекса Тіллерсона під час його візиту до Росії, який відбудеться у квітні, зустрітися з демократично налаштованими активістами.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Тіллерсон відвідає Росію для переговорів, під час яких порушуватиметься питання анексії Криму Росією, розміщення нею наземних крилатих ракет та її роль у війні у Сирії.

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"Ми твердо переконані, що демократично налаштовані росіяни повинні знати, що США підтримують їхні прагнення, і у вас, як у високопоставленого дипломата, є унікальна можливість передати цей сигнал", - йдеться у листі сенаторів до Тіллерсона.