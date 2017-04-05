У ЄП відновилося засідання, призупинене спрацюванням пожежної сигналізації

У Європейському парламенті відновилося засідання, призупинене через спрацювання пожежної сигналізації.

Засідання було призупинене на приблизно 10 хвилин.

Головуючий на засіданні вибачився перед депутатами за інцидент.

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Після цього він відновив засідання.

Як повідомляв УНІАН, раніше на засіданні ЄП, який сьогодні має провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.