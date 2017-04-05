У ЄП перед дебатами щодо українського "безвізу" спрацювала пожежна сигналізація, депутати залишили зал засідань
19:25, 05 квітня 2017Політика
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Депутати пішли із залу.
Ілюстрація REUTERS
На засіданні Європейського парламенту, який сьогодні мав провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.
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Як видно із прямої трансляції на сайті Європарламенту, депутати пішли із залу.
"Засідання призупинене до появи нової інформації", - сказав головуючий.
Також він зазначив, що коли спрацьовує пожежна сигналізація, усі присутні у приміщенні повинні бути евакуйованими.
Водночас через деякий час депутати почали повертатися до залу, але засідання станом на 19.22 не відновлено.
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