У ЄП перед дебатами щодо українського "безвізу" спрацювала пожежна сигналізація, депутати залишили зал засідань

19:25, 05 квітня 2017
Політика
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Депутати пішли із залу.

Ілюстрація REUTERS

На засіданні Європейського парламенту, який сьогодні мав провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.

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Як видно із прямої трансляції на сайті Європарламенту, депутати пішли із залу.

"Засідання призупинене до появи нової інформації", - сказав головуючий.

Також він зазначив, що коли спрацьовує пожежна сигналізація, усі присутні у приміщенні повинні бути евакуйованими.

Водночас через деякий час депутати почали повертатися до залу, але засідання станом на 19.22 не відновлено.

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Теги: #Європарламент