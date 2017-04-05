Прем'єр Данії вважає за необхідне продовжувати міжнародний тиск на Росію

Прем'єр-міністр Королівства Данія Ларс Люкке Расмуссен заявляє про необхідність продовжувати міжнародний тиск на Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Расмуссен заявив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко в Копенгагені.

Читайте такожПорошенко в Данії: Росія підриває зусилля по відновленню мирного процесу на Донбасі

Расмуссен засудив незаконну анексію Криму та агресію на сході України, наголосив на підтримці його країною незалежності і територіальної цілісності України та зазначив, що міжнародний тиск на Росію має бути продовжений.

Він наголосив, що Данія і надалі буде підтримувати роботу, яку здійснює Німеччина і Франція щодо імплементації Мінських угод, а саме примусити Росію виконувати їх.

«Міжнародний тиск на Росію має бути продовжений. Санкції ЄС мають залишитись, доки Мінські угоди не будуть повністю виконані», - сказав Расмуссен. При цьому він підкреслив: «Україна не одна і не буде забута».

Прем'єр-міністр Данії також зазначив, що для двосторонніх відносин позитивною є співпраця на підтримку тих цінностей, в які вірять обидві країни: демократія, свобода, верховенство права, законів. «Такі головні цінності, і ми маємо їх підтримувати, боротися за них, боронити їх в усіх країнах, в усьому світі, а особливо у сусідніх країнах», - сказав він.