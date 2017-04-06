В Європарламенті сьогодні відбудеться голосування за надання Україні безвізу

Європейський парламент сьогодні поставить на голосування доповідь з пропозицією надати Україні безвізовий режим.

Відповідне голосування відбудеться у четвер в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП, передає власний кореспондент УНІАН.

Українське питання стоїть третім серед тих, які винесені на голосування, що розпочнеться о 12.00 годині (13.00 за Києвом).

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Доповідь з пропозицією законодавчого акту Європейського парламенту та Ради внести зміни до Правила ЄС N539/2001 зі списком третіх країн, громадяни яких мають отримати візу для того, щоб перетнути зовнішні кордони, та тих, які звільнені від цієї вимоги (Україна), підготувала депутат Марія Габріель (Європейські народники, Болгарія).

Напередодні голосування, у середу, в ЄП відбулося відповідне обговорення цього питання, під час якого було констатовано, що Україна у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом "навіть перевершила очікування" у плані втілення реформ. Про це під час дебатів у Європарламенті заявив польський депутат від політичної групи "Європейська народна партія" Міхал Боні, який виступав від імені Габріель.

Як відомо, 28 лютого завершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене Комітетом постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

Відповідно до прогнозів, голосування має бути позитивним для України.

Після голосування в ЄП рішення має ще бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту повинен бути підписаний президентом Європейського парламенту та представником головуючої в ЄС країни. Наразі це Мальта. Відповідно до прогнозів, це може статися в середині травня.