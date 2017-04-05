У ЄП констатували, що Україна "перевершила очікування" у виконанні вимог для безвізу

У Європейському парламенті заявили, що Україна у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом "навіть перевершила очікування" у плані втілення реформ.

Про це під час дебатів у Європарламенті щодо надання безвізового режиму українським громадянам сказав польський депутат від політичної групи "Європейська народна партія" Міхал Боні.

Він зауважив, що доповідач Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Марія Габріель, яка відповідає за питання лібералізації візового режиму для громадян України, дозволила йому виступити від її імені.

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"Перш за все, доповідач хоче подякувати (Європейській) Комісії та (Європейській) Раді за чудову співпрацю, яка була впродовж усього процесу. Доповідач хоче особливо відзначити вражаючу роботу, пророблену під час словацького та мальтійського головування з метою досягнення завершення процесу з візової лібералізації", - сказав Боні.

Також він подякував від імені Габріель українському народу та уряду України "за усі зусилля, налаштованість та терпимість".

Посилаючись на доповідача Габріель, він заявив, що "Україна досягла усіх вимог, встановлених Євросоюзом, і навіть перевершила очікування з точки зору довгострокових реформ".

Боні нагадав, що 28 лютого завершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене Комітетом постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.