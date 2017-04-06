У Європарламенті виступають за посилення санкцій проти Росії – МЗС

Низка депутатів Європарламенту виступають за посилення санкцій проти РФ через зухвале невиконання Кремлем Мінських домовленостей.

Про це йшлося під час зустрічі заступника глави МЗС України Олени Зеркаль та заступника голови комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції Марії Іонової з членами Європарламенту, повідомляє МЗС України у Facebook.

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У рамках зустрічі із головами комітету Європарламенту у закордонних справах Девідом МакАллістером та делегації ЄП в парламентському комітеті Асоціації Україна-ЄС (ПКА) Даріушем Росаті, постійний доповідач щодо України комітету ЄП у закордонних справах Міхаель Галєр, співпрезидент Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ від Європарламенту Ребекка Гармс та представники неформальної групи в ЄП «Друзі європейської України» підтвердили необхідність посилення санкцій проти Росії за зухвале невиконання Кремлем Мінських домовленостей.

«Всіма співрозмовниками також було висловлено підтримку Україні на шляху імплементації реформ», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявляв, що у ЄС готові продовжити санкції проти Росії, якщо вона не припинить вогонь.