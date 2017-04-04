У ЄС готові продовжити санкції проти Росії, якщо вона не припинить вогонь – Порошенко

Партнери України у Європейському Союзі готові продовжити санкції проти Російської Федерації, якщо вона не припинить вогонь. Про це заявив президент Петро Порошенко, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

Якщо Росія не припинить вогонь, європейські партнери готові продовжити санкції. - Президент pic.twitter.com/vtuyCMfcuk — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 4, 2017

У свою чергу президент Латвії Раймондс Вейоніс наголосив, що скасування Євросоюзом антиросійських санкцій можливе лише у разі повного виконання Мінських домовленостей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко сьогодні у Ризі.

«Ми вважаємо, що перегляд введених санкцій проти Росії можливий лише тоді, коли повністю будуть виконані Мінські домовленості. Це включає в себе виведення мілітарних формувань, найманців, військової техніки з території України, а також повний контроль (Україною) українсько-російського кордону», - додав Вейоніс.