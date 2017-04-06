Глава МЗС Литви назвав проривом України рішення Європарламенту щодо безвізу
15:41, 06 квітня 2017Політика
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Глава МЗС Литви зауважив, що «збереження темпу реформ має вирішальне значення».
Лінас Лінкявічюс / REUTERS
Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс назвав заслуженим проривом України на європейському шляху рішення Європейського парламенту про надання українцям безвізового режиму.
Про це Лінкявічюс написав у своєму мікроблозі в Twitter.
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«Вітаю голосування в Європарламенті безвізу для України», - зазначив він. На його переконання, це заслужений прорив України на європейському шляху.
Проте Лінкявічюс зауважив, що «збереження темпу реформ має вирішальне значення».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.
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