Глава МЗС Литви назвав проривом України рішення Європарламенту щодо безвізу

15:41, 06 квітня 2017
Політика
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Глава МЗС Литви зауважив, що «збереження темпу реформ має вирішальне значення».

Лінас Лінкявічюс / REUTERS

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс назвав заслуженим проривом України на європейському шляху рішення Європейського парламенту про надання українцям безвізового режиму.

Про це Лінкявічюс написав у своєму мікроблозі в Twitter.

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«Вітаю голосування в Європарламенті безвізу для України», - зазначив він. На його переконання, це заслужений прорив України на європейському шляху.

Проте Лінкявічюс зауважив, що «збереження темпу реформ має вирішальне значення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

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Теги: #Україна#безвіз#Лінкявічюс