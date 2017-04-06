Глава МЗС Литви назвав проривом України рішення Європарламенту щодо безвізу

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс назвав заслуженим проривом України на європейському шляху рішення Європейського парламенту про надання українцям безвізового режиму.

Про це Лінкявічюс написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Читайте такожКлімкін про голосування у ЄП: міцно тисну руку тим, хто "за" безвіз для України

«Вітаю голосування в Європарламенті безвізу для України», - зазначив він. На його переконання, це заслужений прорив України на європейському шляху.

Проте Лінкявічюс зауважив, що «збереження темпу реформ має вирішальне значення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.