Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму

Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося в рамках пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі.

«За» проголосували 521 депутат ЄП, «проти» - 75, утримались – 36.

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Як відомо, Єврокомісія запропонувала видалити Україну з додатку II законодавчого акту № 539/2001 зі списком країн, громадяни яких мають мати візи для перетину зовнішнього кордону, та внести її у список, на які ці вимоги не поширюються.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.

5 квітня в Європарламенті відбулося обговорення питання безвізу, під час якого було констатовано, що Україна у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом "навіть перевершила очікування" у плані втілення реформ.

Про це під час дебатів заявив польський депутат від групи "Європейська народна партія" Міхал Боні, який виступав від імені депутата Марії Габріель (Європейські народники, Болгарія). Він зауважив, що доповідач Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Марія Габріель, яка відповідає за питання лібералізації візового режиму для громадян України, дозволила йому виступити від її імені.

Боні нагадав, що 28 лютогозавершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС і Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене Комітетом постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.