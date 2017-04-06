Євродепутат Гармс: "Мінськ" не працює, на Донбасі мають з’явитися миротворці

Співголова групи "Зелених" у Європейському парламенті Ребекка Гармс не очікує успіху у виконанні мінських домовленостей у їх нинішньому вигляді і пропонує сторонам працювати над їх доповненням.

Про це вона заявила у дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".

Гармс нагадала про те, що перемир’я на Донбасі, яке є першим пунктом Мінських домовленостей, порушується "від першого дня після підписання ще першого Мінська".

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"Я багато разів відвідувала контактну лінію та зону АТО, і на мою думку, дотримання перемир'я і надалі буде неуспішним", - вважає Гармс.

У коментарі "Європейській правді" Гармс наголосила, що нинішній стан, за якого відбуваються регулярні обстріли та втрати з обох сторін контактної лінії, "шкодить виключно Україні, а не Росії".

"Тому необхідно якнайшвидше досягти домовленості про перемир’я, а це можливо лише в разі запровадження жорсткого механізму – чи то "блакитних шоломів" (миротворців ООН – ред.), чи то безпекової місії ЄС", - пояснила вона.

"Миротворці мають (увійти - ред.) у доповнення до мінських угод", - наголосила євродепутат.