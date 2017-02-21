Євродепутат Гармс зафіксувала в Авдіївці докази злочинів російських окупантів та передасть їх до Гааги – МОУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

«Вчора депутат Європарламенту Ребекка Гармс відвідала Авдіївку. Німецький політик оглянула місто та ділянки, які зазнали найбільших руйнувань від артилерійських обстрілів російсько-окупаційних військ, та побувала на передових позиціях ЗСУ та в розбитих помешканнях місцевих мирних жителів», - сказала Кушнір.

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За словами речника Міноборони, депутат Європарламенту назвала героями українських воїнів, які мужньо та стійко захищають Авдіївку і всю Україну від підступного ворога. Вона наголосила, що Європарламент зробить усе можливе, щоб Україна не залишилась на самоті проти російської агресії.

«Гармс задокументувала докази злочинів проти України для передання до Міжнародного трибуналу», - підкреслила Кушнір.