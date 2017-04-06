НАБУ розслідує 319 справ: сума збитків за ними перевищує 85 мільярдів гривень
21:07, 06 квітня 2017Політика
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До суду протягом березня скеровано 5 справ.
У березні повідомлено про підозру 9 особам / фото: УНІАН
Станом на 31 березня детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях, загальна сума збитків за якими перевищує 85 млрд грн.
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Як повідомляє прес-служба НАБУ, упродовж березня детективи Бюро повідомили про підозру 9 особам, стосовно 12 осіб прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складено обвинувальні акти.
Загалом до суду протягом березня скеровано 5 справ.
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