НАБУ проводить обшуки в Нацбанку - САП

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в приміщенні Національного банку України.

Про це УНІАН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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"Там відбуваються слідчі дії НАБУ за процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - зазначили в САП, не уточнивши, водночас, з приводу чого і в рамках якого кримінального провадження це відбувається.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-служба Нацбанку, згідно з рішенням Солом'янського районного суду проводяться слідчі дії з виїмки документів. При цьому регулятор також не уточнив, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.

"Згідно із законодавством і в рамках слідчих дій Національним банком надані правоохоронцям вся інформація і матеріали, що забезпечить виконання правоохоронцями їхніх функцій у повному обсягу. НБУ завжди сприяє проведенню необхідних слідчих дій та співпрацює з правоохоронними органами і чекає повного і об'єктивного розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.