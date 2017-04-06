Міністр оборони Литви: Санкції проти РФ через агресію в Україні треба продовжувати

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляє, що санкції проти Російської Федерації через агресію в Україні треба продовжувати, але підстави їх запровадження через ситуацію в Україні не треба порівнювати з можливими причинами для запровадження санкцій через ситуацію в Сирії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в рамках 10-го Київського Безпекового форуму.

«Перш за все, санкції потрібно продовжувати на рівні Європейського Союзу, а також це стосується санкцій, запроваджених з боку США. Тому, говорячи про санкції проти Росії, ми говоримо про поточні санкції через анексію Криму і її агресивну поведінку в Україні. Я не поєднував би підстави для Сирії з Україною (щодо запровадження санкцій - УНІАН)», - зазначив Каробліс.

Водночас, він вважає, що ті дії, які були в Сирії, треба кваліфікувати як злочини, і їх необхідно розслідувати.

За його словами, ті злочини є підставою для запровадження санкцій. Проте він вважає, що «це повинно відбутися в рамках Ради безпеки ООН».