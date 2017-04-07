Учасники "нормандського формату": узгодження "дорожньої карти" щодо Донбасу триває

Учасники «нормандського формату» продовжуватимуть інтенсивні контакти для узгодження «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

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Про це було домовлено під час зустрічі дипломатичних радників лідерів країн «нормандського формату» 6 квітня у Мінську, повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави.

«Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти у рамках Нормандського формату з метою узгодження «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей», - підкреслюється в повідомленні.

Також під час зустрічі окремий наголос було зроблено на забезпеченні безпечних умов діяльності Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на Донбасі та надання безперешкодного доступу до всіх окупованих територій.

Зазначається, що російську сторону закликали вжити усіх необхідних заходів з метою припинення залякування бойовиками спостерігачів місії. Наголошувалося, що СММ ОБСЄ повинна мати усі можливості для повноцінного виконання свого мандату.

Українська сторона наголосила, що останні кроки Росії та підтримуваних нею бойовиків на Донбасі, зокрема, фактична експропріація українських підприємств та визнання незаконних документів, суперечать Мінським домовленостям та загрожують усьому процесу врегулювання.

Як відомо, 6 квітня у Мінську відбулась зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки".