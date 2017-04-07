Радники Порошенка, Меркель та Олланда засудили порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі
Сторони виступили за негайну консолідацію «режиму тиші» на Донбасі.
Дипломатичні радники лідерів України, Німеччини та Франції засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня.
Про це йшлося під час зустрічі дипрадників лідерів країн «нормандського формату» 6 квітня у Мінську, повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави.
Під час консультацій сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських домовленостей та наголосили на пріоритетності виконання їх безпекових компонентів.
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«Українська, німецька та французька сторони засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня 2017 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 29 березня 2017 року», - йдеться в повідомленні.
Сторони виступили за негайну консолідацію «режиму тиші» на Донбасі.
Було також обговорено належну реалізацію домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
Як відомо, 6 квітня у Мінську відбулась зустріч помічників лідерів "нормандської четвірки".