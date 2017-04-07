Радники Порошенка, Меркель та Олланда засудили порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі

Дипломатичні радники лідерів України, Німеччини та Франції засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня.

Про це йшлося під час зустрічі дипрадників лідерів країн «нормандського формату» 6 квітня у Мінську, повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави.

Під час консультацій сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських домовленостей та наголосили на пріоритетності виконання їх безпекових компонентів.

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«Українська, німецька та французька сторони засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня 2017 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 29 березня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Сторони виступили за негайну консолідацію «режиму тиші» на Донбасі.

Було також обговорено належну реалізацію домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Як відомо, 6 квітня у Мінську відбулась зустріч помічників лідерів "нормандської четвірки".



