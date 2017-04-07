У ЄС відкидають зміну позиції країн-членів щодо надання безвізу Україні

Прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік виключає зміну позиції країн-членів ЄС щодо надання безвізового режиму українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

"Хочу сказати позиції із середини ЄС. Я думаю, що зараз можна бути поміркованим оптимістом, навіть реалістом, але ніколи не можна казати ніколи. Можуть відбутися надзвичайні події, які можуть змінити графік роботи європейських інституцій, можуть відбутися, не дай Боже, якісь трагічні події - і тоді порядок денний в середині ЄС може змінитись", - заявив він.

"Але якщо нічого такого не буде, я думаю, можна з впевненістю сказати, що дійсно це відбудеться (запрацює безвізовий режим між ЄС та Україною – УНІАН) до початку сезону відпустки, бо політичне рішення вже було прийнято", - додав Стулік.

"Постійний комітет представників ЄС, який готує рішення для Ради міністрів, вже сказав, що можна надати безвізовий режим в моменті, коли запрацює механізм призупинення. Він вже почав працювати. Рішення (затвердження безвізового режиму), яке має зробити цей комітет перед Радою ЄС, буде процедурним і формальним. Я собі не можу уявити таку ситуацію, коли б представники деяких країн зараз би змінили свою позицію. В середині ЄС це б викликало дуже бурхливі процеси, знаючи, як ЄС працює, я думаю, що так не відбудеться", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).

Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.