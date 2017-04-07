Американський експерт: ніхто не попіклується про Україну так, як це може зробити вона сама

Член Ради з міжнародних відносин (США) Аріель Коен вважає, що Україна повинна сама потурбуватися про себе, а не чекати таких дій від Сполучених Штатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Нова адміністрація: США знову могутні?", яка відбулась в рамках 10-го Київського безпекового форуму.

За словами експерта, враховуючи той факт, що США значно зосереджують увагу на ситуації на Середньому Сході, а також проблема Північної Кореї не зникає, ситуація в Україні в цих умовах свідчить, що вона "не є ні першим, ні другим, ні третім пріоритетом" для США.

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"Україна повинна дуже ретельно подумати, яким чином Україна сама потурбується про себе", - сказав Коен.

При цьому він російською мовою додав, що "спасение утопающих, дело рук самих утопающих".

Водночас, за його словами, Україна добре справляється з тими проблемами, які постають перед нею, говорячи про те, що Україна відновлює свою армію та намагається відстояти свою позицію у розмові з Вашингтоном та у Європі.

"Це не легко, це важко, це дорого коштує. Але ніхто не попіклується про Україну так, як це може зробити Україна сама" , - наголосив Коен.