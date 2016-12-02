Як українські ракети пролетіли повз погрози Росії (всі подробиці)

ЗСУ анонсують навчання поблизу окупованого Криму

ЗСУ анонсували, що 1-2 грудня на півдні України пройдуть навчання Повітряних сил Збройних сил України з повітряними стрільбами.

"В період з 1 по 2 грудня 2016 року в південній частині України пройдуть науково-дослідні навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби", - йшлося у повідомленні.

З метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній і екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, Повітряними силами було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне оповіщення (НОТ).

У повідомленні наголошувалося, що повітряні стрільби будуть проходити виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і будуть здійснюватися суворо у відповідності з нормами міжнародного права.

Росія з реакцією і погрозами не забарилася

Одразу після анонсу стрільб ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом. У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

А у Міністерстві закордонних справ РФ переконані, що Україна має намір провести ракетні стрільби поблизу тимчасово окупованого Криму, щоб зберегти "заступництво" США. «З приводу навчань із пусками ракет я хочу сказати, що це чергова великомасштабна провокація української влади, спрямована на ескалацію конфлікту між Україною і РФ», - сказала предстаник МЗС РФ Захарова.

За її словами, «провокація» розрахована на те, щоб домогтися «жорсткої реакції з боку РФ».

Згодом з'явилося підтвердження погроз Міністерства оборони Росії, адресованих українському оборонному відомству через ракетні навчання поблизу Криму. "Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних Сил РФ", - сказано в листі.

"У разі якщо ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у даному районі території РФ (на суші, на морі і в повітряному просторі), будуть завдані удари для знищення засобів їхнього пуску", - додали в Міноборони Росії.

Ці погрози прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Він вважає, що заява українських військових про проведення 1 і 2 грудня цього року ракетних випробувань в акваторії Чорного моря зроблена з дотриманням усіх правових норм і відповідає міжнародним нормам. А погрози Росії - політичного характеру.

Відповідь України на кремлівські погрози

Заступник міністра оборони України, керівник апарату Міноборони генерал-полковник Олександр Дублян прокоментував повідомлення у ЗМІ про погрози Росії на адресу України, яка має намір провести стрільби на півдні, поруч з окупованим Кримом. "Те, що ми мали з Кримом у 2014 році, те, що ми маємо з війною з Росією, - зі сторони Росії усе можливе, виходячи з їхніх дій за ці роки. Від них можна очікувати багато чого поганого і негативного, і не тільки по відношенню до України", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи може Україна переглянути рішення про проведення стрільб.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що Російська Федерація погрозами застосувати ракетну зброю намагається перевести в активну фазу свою гібридну війну проти України. «Україна діє в межах всіх міжнародних угод та взятих на себе міжнародних зобов’язань, тому ми звертаємо увагу наших міжнародних партнерів на свідомі провокації з боку Російської Федерації з метою подальшої ескалації військової агресії в регіоні», - заявив він.

А речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть стати на заваді планам України щодо військових навчань. "Україна - суверенна правова держава. Всі бойові навчання та випробування відбуваються в суворо плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів та попереджень, Україна виконує у відповідності до цих норм. І все, що заплановано, буде обов'язково проведено", - сказав він.

Згодом у МЗС України повідомили, що мають намір поінформувати міжнародну спільноту про погрози РФ про ракетний удар. "Фактично Росія маніпулює інформацією. Всі ракетні випробування, навчання здійснюються відповідно до законодавства України та міжнародного права на території України в рамках міжнародно визнаних кордонів України. Всі ці контрольні льотні випробування проводяться у відповідності зі статтями Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року в рамках сухопутного, морського і повітряного простору України, які перебувають під суверенітетом України. Ми проінформуємо міжнародну спільноту про дії російської сторони, які є неприкритою загрозою застосування військової сили проти підрозділів ЗСУ", - заявили в українському МЗС.

Як минули ракетні стрільби України

1 грудня неподалік населеного пункту Олександрівка у Херсонській області на тимчасовому майданчику розпочалася практична фаза контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності.

Зенітні ракетні війська України в рамках навчань біля Криму відпрацьовували пуски керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 “Рейс”, які імітують політ “крилатої ракети”.

У перший день навчань Повітряних сил Збройних сил України, під час яких проводилися повітряні стрільби, жодного пуску ракет не було зірвано. «Завершився перший день навчань із виконання практичних пусків зенітних керованих ракет. За результатами першого дня було здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей. Всі поставленні завдання було виконано в повному обсязі, а умовні цілі - знищено. Жодний пуск не було зірвано», - йшлося у повідомленні Міноборони.

Згодом в РНБО показали відео ракетних стрільб поблизу окупованого Криму:

У п'ятницю, 2 грудня, військові повинні були продовжити контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. Однак на Херсонщині сильний туман і обіцяють хуртовину зі снігу і дощу.

Згодом з’явилося повідомлення, що Збройні сили України успішно завершили контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет поблизу окупованого Криму. "Успішно завершені контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет. Збройні Сили зробили потужний крок в плані підвищення своєї боєздатності і набуття спроможностей по захисту своєї держави. Повітряний кордон України - недоторканий!", - написав глава Генштабу Муженко.

Також Муженко розповів, що російські військові уважно спостерігали за українськими стрільбами на полігоні на півострові Ягорлицький кут у Херсонській області.

"Літаки були, кораблі стояли, які слідкували за цим пуском. Я думаю, вони теж упевнилися в тому, що протиповітряна оборони України на сьогодні надійна", - заявив керівник Генштабу.

Й наостанок: соцмережі вибухнули жартами через реакцію Росії на наші стрільби. Для вас ми зібрали найдотепніші коментарі.