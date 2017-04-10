У Молдові суддю Чауса затримали для екстрадиції в Україну – ЗМІ

Біглий суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус затриманий в Молдові для екстрадиції в Україну.

Про це повідомляє видання Realist з посиланням на джерело в антикорупційній прокуратурі Молдови.

«Вчора закінчився термін арешту Чауса по нашій кримінальній справі, і він був затриманий за екстрадиційним запитом України», – повідомило джерело.

За його словами, Чаус заарештований в рамках екстрадиції і буде перебувати під вартою до її завершення.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності.

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Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня Чаус був оголошений в національний розшук.

З 11 листопада Чаус знаходиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року стало відомо, що Чауса за запитом ГПУ затримали в Молдові. Адвокати Чауса звернулися до президента Молдови Ігоря Додона з проханням надати їх підзахисному політичний притулок. У Генпрокуратурі України повідомили, що вирішення питання про екстрадицію судді в Україну буде залежати від рішення президента Молдови про згоду або відмову надати йому статус політичного біженця.