ГПУ: У Молдові обіцяють не зволікати з екстрадицією до України судді-"баночника" Чауса

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган в коментарі телеканалу «112 Україна».

Зокрема, за її словами, екстрадиційна перевірка, за словами молдавської сторони, не триватиме довго.

«Як зазначили молдовські колеги, ця перевірка не триватиме довго. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом Чаус предстане перед українським правосуддям», - сказала Сарган.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили Чауса під час одержання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. Його було оголошено в розшук.

28 лютого суддю Чауса затримали в Молдові.