У Кремлі прокоментували зустріч помічників глав держав "нормандської четвірки"

У Кремлі звинуватили Україну в «мінімальній динаміці процесу підготовки дорожньої карти щодо виконання Мінський угод.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання УНІАН повідомити про результати зустрічі помічників глав держав «нормандської четвірки» в Мінську 6 квітня.

«Зустріч пройшла, певну роботу було зроблено – зовсім незначне просування можна констатувати в плані роботи над початковими положеннями «дорожньої карти, але не більше», - сказав Пєсков.

«Загалом динаміка роботи, як і раніше, не може викликати оптимізму, і ми схильні пояснювати цю мінімальну динаміку просування небажанням чи неготовністю української сторони виконувати свою частину обов'язків», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що помічники лідерів «нормандської четвірки» в Мінську мали складну дискусію, яка не принесла результатів.

«Це була дуже складна дискусія. Складна дискусія, яка зовсім не принесла бажаного результату, і ключові моменти, як я й говорив, були сфокусовані на необхідності досягнення реальної безпеки, звільнення заручників, і, звичайно, на концепції «дорожньої карти», - сказав Клімкін.

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Щодо того, чи плануються найближчим часом зустрічі на будь-якому рівні в рамках «нормандського формату», Клімкін зазначив, що для цього «має бути результат, і має бути бажання йти вперед».

«Якщо це спекуляція, і ми крутимося навколо тих самих питань, у тій самій логіці, то навіщо зустрічатися? Я добре пам'ятаю нашу міністерську зустріч у Мюнхені. Що було в Мюнхені? У Мюнхені було нічого, і не було бажання навіть обговорювати «дорожню карту», - додав міністр.

«І це навмисна російська логіка. Ось подивіться, що вони роблять зараз. Це не просто визнання документів. Це не просто грабунок з підприємствами. Це не просто спроба визнання кордонів, це водночас і російська логіка - починати говорити про якийсь міфічний народ Донбасу тощо», - сказав він.

«І це ланцюжки, які нам абсолютно зрозумілі. І ми розуміємо, як далі Росія може тримати цю ескалацію. Тому, якщо ця логіка ескалації і шантажу продовжиться... Зустрічі, вони, звичайно, важливі, але зустрічі повинні приносити результат, а не бути просторікуванням», - підсумував Клімкін.