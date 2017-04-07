Помічники лідерів "нормандської четвірки" мали складну та безрезультатну дискусію – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що помічники лідерів "нормадської четвірки" у Мінську мали складну дискусію, яка не призвела до результатів.

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Я скажу, що це була дуже складна дискусія. Складна дискусія, яка не принесла аж ніяк бажаного результату, і ключові моменти, як я і казав, були сфокусовані на необхідності досягнення реальної безпеки, на звільненні заручників, і, звичайно, на концепції "дорожньої карти", - сказав Клімкін.

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"Тому Костянтин Єлісєєв дасть цей меседж, але, як я і прогнозував, на жаль, якогось позитивного драйву тут немає, і ми розуміємо, чому", - додав міністр.

Як відомо, 6 квітня у Мінську відбулась зустріч помічників лідерів "нормандської четвірки".

Під час консультацій сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських домовленостей та наголосили на пріоритетності виконання їх безпекових компонентів.

Було також обговорено належну реалізацію домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Дипломатичні радники лідерів України, Німеччини та Франції закликали радника президента РФ розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі напередодні Великодніх свят.