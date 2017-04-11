Суд почне розглядати справу про держзраду Януковича 4 травня

Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Оболонського райсуду Інна Свинаренко.

“Судове засідання призначено на 10.00 4 травня. Автоматизована система розподілу справ вже визначила колегію суддів, головуючою в якій буде голова суду Владислав Дев'ятко”, - сказала Свинаренко.

Вона зауважила, що засідання суду відбуватиметься у відкритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган 10 квітня заявила, що справа щодо звинувачення Януковича у державній зраді вже 11 квітня надійде в Оболонський райсуд Києва.

Читайте такожАдвокат Януковича заявляє, що йому досі не вручено підозру у держзраді

28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.

14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.