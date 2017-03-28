Справу про держзраду Януковича буде розглядати Оболонський райсуд Києва

Справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича буде розглядати Оболонський райсуд міста Києва.

Відповідне рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд міста Києва, повідомили УНІАН у прес-службі суду.

Читайте такожУ МЗС РФ таки визнали, що Янукович звертався до Путіна з проханням ввести війська (відео)

«Щойно відбулося засідання суду… відповідне рішення ухвалила колегія суддів під головуванням судді Степана Гладія», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН раніше, Віктору Януковичу висунуто звинувачення за статтею 111 КК України ч.1, у державній зраді – діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а саме: наданні іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Окрім того, ГПУ обвинувачує Януковича за статтями 27 ч.5 та 110 ч.3 КК України (посібництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків), та ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 КК України (посібництво у веденні агресивної війни).