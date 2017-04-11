Чехія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання "Мінська"

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек виступає за збереження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з главами зовнішньополітичних відомств України Павлом Клімкіним, Словаччини Мирославом Лайчаком та Угорщини Петером Сійярто.

«Втручання Росії в політику України не відповідає інтересу українців і також не відповідає нашому інтересу», - заявив Заоралек.

Читайте такожСуд Чехії закрив "посольство ДНР" за позовом МЗС

Говорячи про санкції проти РФ, запроваджені через її агресію проти України, він зауважив, що "умови санкційного режиму пов'язані з повним виконанням Мінських угод".

Разом з тим глава МЗС Чехії підкреслив, що санкції, пов'язані з анексією Криму, повинні залишатися чинними і після виконання Мінських угод.

Заоралек наголосив, що США та ЄС повинні зберігати єдність у питанні санкцій проти Росії.