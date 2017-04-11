Вашингтон не допустить пакетних домовленостей по Україні та Сирії - держсекретар США

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів із президентом Петром Порошенком запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема, на важливості забезпечення режиму припинення вогню. Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

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За словами керівника зовнішньополітичного відомства, Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії.

Порошенко подякував за підтримку України в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму. Глава держави при цьому наголосив, що санкції мають бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України.

Президент України і Держсекретар США у домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Тіллерсона до Москви.