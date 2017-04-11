"Зелене світло" заочному суду над Януковичем: Порошенко підписав зміни до Кримінального кодексу

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) (№5610).

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Згідно з інформацією на сайті парламенту, закон повернуто з підписом президента сьогодні, 11 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)”.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що набуття чинності даним законом дасть можливість почати судові процеси з розгляду 190 кримінальних проваджень в заочному порядку, включаючи справи проти екс-президента Віктора Януковича і 23-х російських генералів.

Законом виправлено існуючі недоліки кримінального процесу у питанні відкриття матеріалів досудового розслідування сторонами кримінального провадження; здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, а також удосконалено положення щодо строків тримання під вартою і ведення досудового розслідування та підстав і порядку їх продовження, що унеможливить уникнення від відповідальності осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.