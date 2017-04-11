НАЗК виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина"

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у фінансуванні партій «Самопоміч» та «ВО «Батьківщина». Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відомство проаналізувало звіти політичних партій, які у IV кварталі 2016 року отримали державне фінансування своєї статутної діяльності: «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна Партія Ляшка», «Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «ВО «Батьківщина».

«Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії (здійснення внесків) фізичними особами у звітах партії «Самопоміч» та партії «ВО «Батьківщина», - наголошується у повідомленні.

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В НАЗК зазначили, що висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

У відомстві нагадали, що відповідно до частини 14 статті 17 закону «Про політичні партії в Україні», підготовка і затвердження висновків за результатами такого аналізу здійснюються у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило між політичними партіями 391 млн 32 тис. грн, виділених із державного бюджету на фінансування статутної діяльності партій у 2016 році.

Верховна Рада 8 жовтня 2015 року ухвалила закон про фінансування партій із державного бюджету. Законом передбачено, що з 1 липня 2016 року кошти з держбюджету мають отримувати партії, які пройшли в парламент на виборах 2014 року. А після наступних виборів фінансування матимуть ті політичні сили, які наберуть більш як 2% голосів виборців.