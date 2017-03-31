НАЗК проводить позапланову перевірку "Батьківщини" через фіктивні партійні внески

НАЗК проводить позапланову перевірку партії “Батьківщина” за зверненням громадської організації “Чесно”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак сьогодні на брифінгу.

“Зараз проводиться позапланова перевірка партії “Батьківщина”, щоб надати висновок за результатами аналізу звіту цієї партії”, - сказала вона.

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Своєю чергою заступник керівника Департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник поінформував, що «ми з’ясували, що окремі особи насправді не здійснювали партійні внески на користь “Батьківщини”. Тому ми прийняли рішення провести перевірку зазначеної політичної партії. Наразі така перевірка триває”.

При цьому Ситник додав, що мова йде про близько 10 осіб, які насправді не робили внесків на користь партії “Батьківщина”.

Говорячи про суму таких внесків, він сказав: “Це не дуже великі кошти. З кожної особи від 5 до 8 тис. грн”.

Я к повідомляв УНІАН раніше, Національне агентство із запобігання корупції перевірило близько трьох тисяч поданих електронних декларацій чиновників. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

За його словами, зокрема 24 перевірки стосувалися суб'єктів декларування від президента до звичайного міністра. Загалом на першому етапі було подано близько 103 тисяч електронних декларацій.