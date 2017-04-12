Іспанський прокурор Кастресана погодився взяти участь у конкурсі на аудитора НАБУ - нардеп

Іспанський прокурор Карлос Кастресана погодився взяти участь у конкурсі кандидатур від Верховної Ради України на посаду члена комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв.

«Карлос Кастресана надіслав мені повідомлення, що він погоджується, щоб ми розглянули його кандидатуру. Це велика честь для нас», - заявив депутат.

Соболєв зазначив, що Кастресана був першим керівником міжнародного антикорупційного трибуналу, який відправив за грати президента Гватемали і більшість парламенту.

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При цьому голова профільного комітету нагадав, умови конкурсу передбачають збір заявок від кандидатів до 3 травня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити свого представника до складу комісії з аудиту ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та «БПП», не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

5 квітня антикорупційний комітет Верховної Ради оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту. Зазначалося, що зголосилася взяти участь у конкурсі колишній американський прокурор Марта Борщ.

Крім того, віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс запропонував 4 кандидатури на посаду аудитора: професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Шевченка, експерта Ради Європи Олександру Яновську, віце-президента Спілки адвокатів України Сергія Гончаренка, юриста Мір'яну Лазарову-Трайковску, яка була суддею Європейського суду з прав людини від Македонії, а також Аркадія Бущенка, виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини.

В профільному парламентському комітеті тоді заявили, що ці кандидатури можуть розглядатися як потенційні кандидати на аудитора НАБУ.