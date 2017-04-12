У Кремлі допустили можливість сьогоднішньої зустрічі Тіллерсона з Путіним

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін може зустрітися сьогодні з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Що стосується зустрічі, то ви знаєте, що йдуть переговори міністра закордонних справ і держсекретаря. Якщо впродовж дня вважатимуть доцільним доповісти про підсумки цих переговорів главі держави, ми вас поінформуємо відповідним чином», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, наскільки ймовірною є така зустріч, він сказав: «Певна ймовірність є».

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Тіллерсон сьогодні перебуває в Москві, де проводить переговори з Лавровим.