Могеріні поїде в Москву, щоб обговорити ситуації в Україні та Сирії

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні відвідає Росію для обговорення ситуації ситуації в Сирії та Україні. Про це повідомили на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

Зокрема, візит Могеріні в Росію, де вона зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбудеться 24 квітня.

Читайте такожУ Держдепі пояснили скандальне питання Тіллерсона про Україну

«Вони обговорюватимуть найактуальніші питання зовнішньої політики, зокрема, конфлікт в Сирії. Вони також обговорять ситуацію в Лівії, мирний процес на Близькому Сході, в Ірані, Афганістані і конфлікт на сході України, а також двосторонні відносини», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Москві розпочалися переговори держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, переговори проходять у широкому форматі за участю представників делегацій двох країн у Будинку прийомів МЗС Росії.

Лавров перед початком переговорів заявив, що важливо не допустити повторення ударів США по Сирії. За його словами, у Москви чимало питань з приводу нещодавніх заяв США.