У Москві почалися переговори держсекретаря США та Лаврова (фото)
Переговори проходять у широкому форматі.
У Москві розпочалися переговори держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, переговори проходять у широкому форматі за участю представників делегацій двох країн у Будинку прийомів МЗС Росії.
Лавров перед початком переговорів заявив, що важливо не допустити повторення ударів США по Сирії. За його словами, у Москви чимало питань з приводу нещодавніх заяв США.
Читайте такожПравління родини Асадів у Сирії добігає кінця - Тіллерсон
Як сказав Лавров, зустріч з Тіллерсоном - це «гарна можливість для з'ясування можливостей взаємодії, причому на основі взаємної поваги».
Він додав, що для Росії важливо зрозуміти позицію США та реальні наміри адміністрації президента Дональда Трампа.
У свою чергу, Тіллерсон наголосив, що на зустрічі обговорюватиметься дуже широке коло питань.