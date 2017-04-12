У Москві почалися переговори держсекретаря США та Лаврова (фото)

У Москві розпочалися переговори держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, переговори проходять у широкому форматі за участю представників делегацій двох країн у Будинку прийомів МЗС Росії.

Лавров перед початком переговорів заявив, що важливо не допустити повторення ударів США по Сирії. За його словами, у Москви чимало питань з приводу нещодавніх заяв США.

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Як сказав Лавров, зустріч з Тіллерсоном - це «гарна можливість для з'ясування можливостей взаємодії, причому на основі взаємної поваги».

Він додав, що для Росії важливо зрозуміти позицію США та реальні наміри адміністрації президента Дональда Трампа.

У свою чергу, Тіллерсон наголосив, що на зустрічі обговорюватиметься дуже широке коло питань.