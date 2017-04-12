Порошенко полетів у Луганську область

Президент України Петро Порошенко вирушив з робочою поїздкою у Луганську область.

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте такожЖебрівський прокоментував свою обіцянку повернути "українські" землі, що перебувають у складі Росії

«Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину», - заявив він.

Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, Порошенко має намір розглянути на Раді національної безпеки та оборони питання про ймовірну конфіскацію донецького вугілля, яке завозитиметься під виглядом російського.