Порошенко полетів у Луганську область
13:10, 12 квітня 2017Політика
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Спочатку Порошенко прибув у Харків, звідки полетить у Луганську облать.
Спочатку Пороешнко прибув у Харків / twitter.com/STsegolko?lang=ru
Президент України Петро Порошенко вирушив з робочою поїздкою у Луганську область.
Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.
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«Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину», - заявив він.
Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.
Як повідомляв УНІАН раніше, Порошенко має намір розглянути на Раді національної безпеки та оборони питання про ймовірну конфіскацію донецького вугілля, яке завозитиметься під виглядом російського.
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