Сироїд змусила опоблоківця розмовляти в Раді українською

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд порадила народному депутату Олександру Долженкову (фракція "Опозиційний блок") виступати російською мовою "в іншому парламенті".

Як передає кореспондент УНІАН, Долженков намагався російською мовою поставити запитання голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитру Вовку, тому в сесійній залі деякі депутати почали вигукувати: "українська", і не було чути Долженкова.

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Сироїд, яка головувала на засіданні, попросила виключити мікрофон Долженкову, і звертаючись до нього, сказала: "Я вас прошу, щоб ви виступали державною мовою, і ви зможете поставити своє запитання".

У відповідь депутат звинуватив її в перевищенні посадовим становищем, оскільки вона порушує закон про Регламент та Конституцію і "закриває рот опозиції". Він заявив, що депутати мають право виступати російською мовою, і лише головуючий на засіданні має розмовляти українською.

Сироїд наголосила у відповідь: "Виступайте державною мовою і не буде проблем".

"Це український парламент. І якщо вам не подобається, то ви можете виступати російською в іншому парламенті", - додала віце-спікер.

Після цього Долженков перейшов на українську мову і поставив своє запитання.