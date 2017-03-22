У Раді знову намагалися зірвати виступ Вілкула російською мовою: "ми не депутати РФ"

У Верховній Раді депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул знову виступив російською мовою попри прохання перейти на державну мову, передає Українська правда.

Стоячи на трибуні на ранковому засіданні, він почав українською, а далі перейшов на російську: "Шановний народе України, шановні народні депутати, с этой трибуны звучит много политических заявлений. Обвиняют друг друга, говорят о чем угодно – только не о том, что беспокоит людей".

Вілкул говорив, що людей турбують економічні питання, але з сесійної зали його перебивали. Перший віце-спікер Ірина Геращенко делікатно звернулася до Вілкула: "Прошу Вас шанувати українську мову державну і виступати українською, я до вас звертаюся як головуючий. Прошу, продовжуйте Ваш виступ українською – я дуже Вас прошу, і зала Вас просить".

Але Вілкул продовжив російською мовою: "Украине не нужна националистическая диктатура. Людям нужно право на мир – это право на жизнь, нужно право на язык, потому что людям надо говорить на родном языке, нужно право на роботу, на достойную пенсию и на заработную плату. Для этого должна работать экономика".

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Геращенко не перебила його, але потім сказала: "Я Вас дуже прошу не підбурювати залу. Вчора так само від Опозиційного блоку російською мовою виступала пані Наталія – я звернулася так само з проханням шанувати державну мову, щоб усі мови з трибуни Верховної Ради були державною мовою".

"Це є повага до держави Україна і до державної мови. Ми з вами є народні депутати України, а не Російської Федерації", – пояснила перший заступник голови Верховної Ради.

"Російська мова може абсолютно спокійно діяти в Україні, нею можна розмовляти вдома, в кулуарах, в ресторанах, з виборцями – це будь ласка. А в українському парламенті має звучати з трибуни українська мова", – наголосила Геращенко.

Раніше Вілкул, вийшовши до трибуни ВР, розпочав свій виступ російською мовою. Це викликало обурення у сесійній залі. До нього підійшли депутати від "Народного фронту" Михайло Бондар та Юрій Тимошенко і намагалися завадити виступу. Також до трибуни підійшли кілька депутатів від "Опозиційного блоку". Перший віце-сікер парламенту Ірина Геращенко закликала депутатів виступати українською мовою. Проте Вілкул продовжив свій виступ російською.