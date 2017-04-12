Лавров заговорив про "двосторонній канал" для контактів із Вашингтоном щодо Донбасу

У Росії й США спільна позиція щодо необхідності виконання Мінських угод. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив на прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном сьогодні в Москві.

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"Ми торкнулися кризи в Україні, у нас єдина позиція про те, що Мінські домовленості 2015 року повинні виконуватися", - сказав він.

Лавров заявив, що сторони згадали, як за попередньої адміністрації США був налагоджений двосторонній канал консультацій між Москвою і Вашингтоном на додаток до "нормандської четвірки".

"Ми відчули зацікавленість нинішньої адміністрації продовжити двосторонні контакти на цю тему з тим, щоб допомагати шукати практичні шляхи реалізації повною мірою Мінських домовленостей. Ми будемо такі зусилля вітати, ми до них готові", - сказав Лавров.