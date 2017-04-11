Заморожений конфлікт на Донбасі заблокує вступ України в НАТО і ЄС - спецпредставник Німеччини

Заморожений конфлікт на Донбасі дасть змогу Росії впливати на політичні процеси в Україні, що буде перешкоджати вступу України до ЄС чи НАТО. Про це заявив спеціальний представник уряду Німеччини в ОБСЄ Гернот Ерлер в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, тому Росія прагне на Сході України створити "заморожений конфлікт".

"Адже заморожений конфлікт на Донбасі дав би Росії важіль впливу на український політичний процес. Цього було б достатньо, аби запобігти членству України в НАТО чи ЄС. Однак, звісно, це не є офіційно проголошеною політикою РФ. Ми можемо тільки спекулювати про такі її наміри, судячи з попередніх конфліктів. Адже у Росії існували й інші ідеї, наприклад про "Новоросію", а зараз про неї не йдеться взагалі", - сказав Ерлер.

Читайте такожМіністри країн G7 розповіли від чого залежить тривалість санкцій проти РФ

Ерлер наголосив також, що Росія завжди підтримує саме сепаратистські рухи у локальних конфліктах, як наприклад в Абхазії, Південній Осетії, Придністров’ї.

"Офіційно ж Росія виступає за суверенітет та цілісність України і говорить про суто внутрішній конфлікт. Однак це, у свою чергу, не заперечує того, що ціллю Росії є саме важіль впливу на внутрішню і зовнішню політику України", - сказав він, додавши що Росія «фактично погодилася, що вона є учасником конфлікту. І в цілому це можна назвати успіхом західної дипломатії», адже у Мінську на зустрічах тристоронньої контактної групи вона представлена саме як сторона конфлікту.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликали Російську Федерацію використати її вплив на бойовиків на тимчасово окупованій частині Донбасу у питанні виконання Мінських угод. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 у Луцці, оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ Італії.

"Ми надаємо особливого значення нашій прихильності до виконання Мінських угод, щоб досягнути мирного, сталого та тривалого врегулювання конфлікту на сході України", - наголосили глави МЗС "Великої сімки".