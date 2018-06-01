Партія регіонів і не збирається відправляти Тимошенко у відставку?

Завтра ВР має намір заслухати звіти ключових гілок влади та опозиції щодо сьогоднішньої економічної ситуації в країні. Партія регіонів збирається ініціювати також висловлення недовіри уряду. Чи вистачить їй для цього голосів? Ми запитали в політиків та експертів.

Тарас Чорновіл, народний депутат (ПР):

У ТАКІ РЕЧІ ГРАТИСЯ – ПОВНЕ БЕЗГЛУЗДЯ

У мене немає особистих симпатій до Тимошенко, але в такі речі, мені здається, гратися – повне безглуздя. Я буду одним із двох-трьох, які не проголосують за відставку Тимошенко.

Звідки вони візьмуть голоси? Комуністи сказали, що проголосують тільки в тому разі, якщо разом ставитиметься голосування про початок імпічменту. Але початок імпічменту – це така велика купа процедур, яка не дає можливості розпочати її в четвер. Тому на комуністичні голоси важко розраховувати.

Ну, спробуємо собі уявити, що вони навіть є… 173 голоси Партії регіонів, 27 комуністів – це виходить 200 голосів. Це значить, що 26 голосів треба набрати в “Нашій Україні”. А це досить проблематично, тому що однозначно проголосує тільки ЄЦ Балоги. Не думаю, що вони розраховують на голоси Кириленка. А якщо не проголосують комуністи, то й близько не набирається, тому максимум набереться 200 голосів.

Я спробував у цьому знайти якісь пропагандистські резони, але нічого не вийшло. Я зрозумів, що діє система пропагандистських рішень – хтось нагорі дав вказівку будь-якою ціною позбутися Тимошенко, а внизу рішення не обговорюється. Президія політради просто отримує вказівку, яка йде невідомо від кого. Ніхто досі не може зрозуміти, від якої групи йдуть сьогодні рішення. Президії було дано вказівку провести низку заходів, які б мали призвести до відставки уряду.

Очевидно з усього, що голосування завтра відбудеться, але виглядатиме воно патово, якщо врахувати обіцянку Литвина, що начебто буде жорсткий контроль за явкою депутатів. І враховуватимуть голоси тільки тих, хто реально зареєструвався. Тож ситуація з голосами буде ще гіршою...

Це голосування буде зі сфери абсурду – так само, як і голосування в липні. Логіки в цьому шукати не потрібно.

Олександр Волков, колишній народний депутат:

КОМУНІСТИ, ЯК ЗАВЖДИ, ПОЧЕКАЮТЬ

ПР хоче відправити уряд Тимошенко у відставку. Проте, гадаю, їм завтра для цього не вистачить голосів. Навіть, якщо вони проголосують за недовіру уряду, це призведе до одного – той самий уряд виконуватиме обов’язки, тому що для створення нового уряду потрібна нова коаліція. А нова коаліція в сьогоднішньому складі ВР утворитися не може.

Щодо перевиборів… Я теж не розумію, як це можна зробити.

Гадаю, головна проблема сьогодні не стільки відправити уряд у відставку, скільки, аби вони – Президент, уряд, усі політичні партії – узяли на себе відповідальність перед народом України за нинішню ситуацію в Україні.

Бачите, той самий Литвин, виступаючи вчора, сказав: «Це не наш уряд, ми за нього не голосували. Коли ми прийшли в більшість, то уряд уже був сформований». Тобто вони начебто в більшості, але відповідальності на себе не беруть.

Що цим голосуванням хоче показати ПР? Вони просто хочуть, аби народ України знав, хто сьогодні бере на себе відповідальність. Гадаю, вони добиватимуться, аби свою позицію висловили й комуністи. Але комуністи, як завжди, почекають, думаю, вони взагалі не голосуватимуть. Це моя особиста думка.

Михайло Погребинський, політолог:

ПР ТАКИМ ЧИНОМ ДЕМОНСТРУЄ ХОЧ ЯКУСЬ ПРИСУТНІСТЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Гадаю, “Регіони” не розраховують на перемогу на цьому етапі, бо їм усе-таки не вдалося переконати комуністів.

Як на мене, відставка теж не може бути метою, оскільки уряд перейде у формат в.о., а створити новий уряд і нову коаліцію зараз неможливо.

Мені здається, що в «регіоналів» немає якоїсь переконливої програми дій... Їхній електорат очікує якихось протестів проти того, що відбувається, і ПР таким чином просто демонструє хоч якусь присутність у політичному просторі. Ну, це природно для будь-якої політичної сили.

Сьогодні взагалі важко виробити стратегію, яка була б підтримана населенням. Бо що сьогодні потрібно робити? Потрібно приймати дуже непопулярні рішення – аж до переходу на новий термін пенсійного віку... Саме тому ми не чуємо сьогодні якихось зрозумілих пропозицій.

Ганна Герман, народний депутат (ПР):

МИ ХОЧЕМО, АБИ НАРОД ПОБАЧИВ, ЧИ ЗДАТНА ВЛАДА ХОЧ ЩОСЬ КОНКРЕТНЕ ЗАПРОПОНУВАТИ

Ми збираємо завтра це все товариство в парламенті з однією метою – аби нарешті розпочалася конструктивна, серйозна, усестороння розмова про те, як Україні жити далі, як їй виходити з кризи.

Ми хочемо, аби з усіх пропозицій – від Президента, уряду, ПР – парламент викристалізував одну спільну дорогу для всього народу як вихід.

З цим ми і йдемо завтра до ВР.

Ми розуміємо, що ми парламентська меншість, ми також розуміємо, що комуністи сьогодні підтримують владу, а значить, розділяють з нею відповідальність за те, що та влада досі наробила.

Ми не маємо шансів на відставку уряду, але відставка – це не є наша основна мета. Ми просто хочемо, аби народ побачив, хто що пропонує, чи здатна влада взагалі хоч щось конкретне запропонувати. Чи здатен український політикум і опозиція, зокрема, виробити якусь спільну дорогу, спільне бачення майбутнього України.

Може, хтось не зрозумів нашої вищої мети, а розуміє лише, що ми за всяку ціну намагаємося звільнити Юлю Тимошенко… Та Юлю Тимошенко вже давно звільнив народ, вона тільки цього не розуміє. Вони сьогодні ще нібито сидять у кріслах, нібито мають більшість, але в народі більшість уже давно має ПР. Цього не бачать тільки сьогоднішні керівники держави.

Нестор Шуфрич, народний депутат (ПР):

МИ РОЗРАХОВУЄМО НА ГОЛОСИ КОМУНІСТІВ І НАШОУКРАЇНЦІВ

Ми завтра розраховуємо на голоси ПР, і, сподіваємося, що ті політсили, які сьогодні заявили про свою опозиційність і які називають безплідною роботу уряду, маю на увазі комуністів і нашоукраїнців, – будуть принциповими до кінця й проголосують за відставку.

Чи хтось веде переговори з комуністами? Мені про це нічого не відомо.

Опитувала Ксеня Лесів