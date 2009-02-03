Верховна Рада надасть Ющенку і Тимошенко по 45 хвилин

Засідання Верховної Ради України розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, трибуна та президія парламенту розблоковані.

При цьому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не закривав ранкове засідання і не відкривав вечірнє засідання.

Верховна Рада України має намір запросити Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у четвер, 5 лютого, у засіданні парламенту, під час якого буде розглядатися ситуація в Україні та дії органів влади з подолання економічної кризи.

Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні ВР, що відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час консультацій лідерів фракцій та керівництва парламенту.

В.ЛИТВИН зауважив, що питання відносно ситуації в Україні та дій органів влади з подолання кризи буде розглядатися у четвер першим. За його словами, наслідком розгляду цього питання буде голосування по проекту постанови щодо висловлення недовіри уряду.

«Ми звернемося до Президента України з проханням, щоб він взяв участь у цьому засіданні. Але якщо Президент не відгукнеться, то це не буде означати, що є підстави блокувати роботу Верховної Ради», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, на це засідання також будуть запрошені прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, члени Кабінету Міністрів, а також голови обласних рад.

Голова ВР зауважив, що регламентом ВР передбачено надати для виступу Президентові 45 хвилин, і 30 хвилин відвести для запитань. Аналогічна кількість часу буде відведена Кабінету міністрів.

Крім того, додав В.ЛИТВИН, кожному лідеру фракції буде відведено 10 хвилин для виступу, а для виступів депутатів – всього до 30 хвилин.

Голова ВР також наголосив, що по 5 хвилин планується відвести для виступів двох голів обласних рад – зі сходу та заходу України.

Торкаючись питання голосування по резолюції про недовіру уряду, В.ЛИТВИН зауважив, що кожен депутат повинен буде зранку особисто зареєструватися письмово. Після цього, додав він, відбудеться реєстрація у сесійній залі, і якщо хтось не встиг зареєструватися письмово, то йому буде надана така можливість. Інформація про депутатів, що зареєструвалися до голосування, буде оприлюднена.

«Це робиться для того, щоб кожен депутат усвідомлено приймав рішення, керуючись колективною позицією, яка буде визначена», - сказав В.ЛИТВИН.