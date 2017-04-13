У ВР вимагають розглянути законопроекти про імпічмент президенту, скасування недоторканності та референдум

Група народних депутатів України вимагає розгляду в травні законопроектів про імпічмент президенту, проведення референдумів та скасування недоторканності депутатів і суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни парламенту зібралося понад 30 депутатів і голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що надійшла заява про проведення перерви від "Самопомочі" та "Батьківщини".

Перерву замінили на виступ. Слово взяв позафракційний депутат Віктор Чумак, який також знаходився біля трибуни.

"Сьогодні фракція "Самопомочі", фракція "Батьівщини", група "Свобода", представники політичної партії "Демальянс", представники політичної партії "Демократичний контроль", групи "Рішучих громадян", громадянського руху "Хвиля", партія "Воля" хочуть зробити наступну заяву", - оголосив він.

Чумак наголосив, що всі політичні партії, які виходили на вибори, "обіцяли провести політичну реформу", у складі якої, зазначив він, є надважливі законопроекти, які необхідно ухвалити.

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"Ми говоримо про те, що вимагаємо від голови Верховної Ради України, від президента України, від фракцій, які входять до більшості, виконати свої обіцянки і поставити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про вибори народних депутатів України за пропорційною системою з відкритими списками", - оголосив Чумак і додав, що це законопроекти №№1068, 1068-1 і 1068-2.

Крім того, він зазначив, що йдеться і про проект закону №2278 про тимчасову слідчу комісію для усунення президента з посади в порядку імпічменту; законопроект про тимчасові слідчі комісії, поданий "Батьківщиною".

Також йдеться про законопроект щодо внесення змін до Конституції України в частині скасування недоторканності народних депутатів і суддів (№1776); законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо недоторканності депутата (№5487) авторства "Самопомочі".

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Чумак також зазначив, що у переліку є законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції і конфлікту інтересів у діяльності осіб, які займають публічні політичні посади, а також новий законопроект щодо процедури проведення референдуму.

Звертаючись до голови ВР Андрія Парубія, Чумак зазначив, що "ми категорично просимо вас поставити всі ці закони на розгляд Верховної Ради не пізніше наступного пленарного тижня у травні".

"В іншому випадку ми всі за собою зберігаємо право на акції прямої дії", - зауважив депутат.