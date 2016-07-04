Ситник: депутатську недоторканість необхідно звузити до імунітету судді

Таку думку висловив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв’ю hromadske.ua, зазначають у прес-службі НАБУ.

«Мені цікаво буде поспостерігати за голосуванням у ВР (щодо подання ГПУ на притягнення до відповідальності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка - УНІАН). Депутати декларують себе як борці з корупцією. От і подивимося, скільки з них реально проголосує, скільки «захворіє», скільки піде курити, коли це питання розглядатиметься», - цитує Ситника його прес-служба.

Він переконаний, що депутатська недоторканність унеможливлює проведення повноцінного розслідування у разі вчинення народним обранцем злочину, адже щодо нього не можна проводити оперативно-розшукові заходи і негласні слідчі дії без дозволу Верховної Ради.

«Мені важко зрозуміти доцільність прохання такого дозволу – мовляв, а можна ми будемо проводити негласні слідчі дії стосовно депутата Іванова? Мені здається, що недоторканість депутата треба звузити то аналогічного імунітету судді. Він повинен бути захищений у всьому, що стосується його політичної діяльності, але не мати можливість скоювати будь-який, в тому числі особливо тяжкий злочин», - наголосив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура направила до ВР подання про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка (група «Воля народу»).

Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно з попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. У справі затримали 12 підозрюваних.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що готовий оголосити про підозру Онищенку і передати до суду обвинувальний акт відразу після того, як Верховна Рада дасть згоду на арешт народного депутата.

Сьогодні, 4 липня, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що завтра, 5 липня, Верховна Рада почне засідання з розгляду подання Генпрокуратури про позбавлення депутата Онищенка недоторканності.