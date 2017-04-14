Апеляційний суд скасував ухвалу щодо закриття "справи Мартиненка" - НАБУ

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського райсуду Києва про зобов’язання НАБУ закрити провадження стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

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«14 квітня Апеляційний суд м. Києва підтримав позицію Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і скасував ухвалу Солом’янського райсуду Києва, якою, фактично, змушували припинити досудове розслідування фактів отримання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеської компанії Škoda JS (відоме у ЗМІ як «справа Мартиненка»)», - йдеться в повідомленні.

Відтак, детективи НАБУ продовжать розслідування.

Як нагадали в Антикорупційному бюро, кримінальне провадження за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом» НАБУ зареєструвало у грудні 2015 року. Під час розслідування детективи Бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі понад 6,4 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS». У розслідуваній схемі задіяні іноземні компанії.

В ході слідства НАБУ направило запити про міжнародну правову допомогу до восьми країн. Відповіді на більшу частину з них вже отримані, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Мартиненко назвав звинувачення на його адресу "маніпуляцією".