У Мартиненка звинуватили НАБУ в бажанні попіаритися на справі проти нього

Про це заявила прес-служба колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, коментуючи “вкидування з боку НАБУ інформації про обшук у приміщенні, яким він користується”.

“Сьогодні спецназ НАБУ у дорогих шакарпетках мужньо атакував будинок за Києвом, приміщенням якого разом із членами своєї родини користується Микола Мартиненко. Вахтера там не було, але свій БТР бюро про всяк випадок заховало у найближчих кущах. Зрозуміло, що ніякого компромату НАБУ не могло знайти в принципі - особливо після аналогічних “маски-шоу” в офісному приміщенні на Рильському провулку. Тоді НАБУ теж використало це для свого піару, а спецназ погрожував адвокату автоматами - в традиціях часів Януковича”, - нагадала прес-служба екс-депутата.

“Сьогоднішні дії НАБУ виглядають як примітивна помста людині, яку Ситник і Углава вважають своїм ворогом. За 15 місяців, які пройшли з часу добровільної відмови Миколи Мартиненка від депутатського мандату, НАБУ здійснило вже сотні обшуків і допитів. Причому навіть щодо людей, які з Мартиненком не знайомі. Вся справа офіційно засновується на проплачених інтернет-публікаціях близького до НАБУ Сергія Лещенка. На виконанні політичного замовлення проти Мартиненка він, мабуть, став доларовим мільйонером. А керівники НАБУ Ситник і Углава швидко “відмазали” свого друга від звинувачень у корупції по елітній квартирі. Натомість щодо Миколи Мартиненка вони вже 15 місяців намагаються сфабрикувати справу – причому теж з політичних міркувань”, - заявила прес-служба.

“Тепер НАБУ в порушення закону саботує рішення Солом’янського райсуду Києва від 11 грудня 2016 р., яке зобов’язало бюро впродовж 10 днів закрити так звану “справу Мартиненка”. Цей суд задовольняє всі клопотання НАБУ, але навіть він був змушений визнати незаконність та безпідставність розслідування щодо Миколи Мартиненка”, - наголосила прес-служба.

“Після повного провалу НАБУ почало панікувати і пішло на небачений “беспредел”. Зокрема, намагається незаконно оскаржити рішення Солом’янського суду в Апеляційному суді. Хоча воно є остаточним і оскарженню не підлягає, більше того – це рішення повністю ґрунтується на прецедентах Європейського суду з прав людини. Однак народний депутат Лещенко на замовлення НАБУ публічно тисне на суддів та публічно їм погрожує - з метою ухвалити незаконне рішення в інтересах НАБУ”, - вказують у Мартиненка.